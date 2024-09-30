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Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Bize darbe vurdular ama yolumuza devam edeceğiz

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Bize darbe vurdular ama yolumuza devam edeceğiz

Zeynep Karçığa
12:2330/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası açıklama yaptı. Kasım, "Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti" dedi. Kasım, ''Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devam edecektir. Komuta grubuyla, liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir'' dedi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi, Ortadoğu'da büyük bir gerilimi tetikledi. Nasrallah'ın ölümünün yankıları sürerken, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım bir açıklama yaptı.


Kasım, "Grup bir kardeşini, bir liderini kaybetti" dedi.


Kasım şunları söyledi:

"Hasan Nasrallah sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır. Diğer mücahitlerin, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Toplantıda Nasrallah ile birlikteydiler.


20 liderin katıldığı bir toplantı değildi sadece. Muhafızları, korumaları vardı.


'ABD de her türlü imkanla İsrail'e destek olmaktadır'

İsrail katliamlar yapmaya, Lübnan'ın her bölgesinde suç işlemeye devam ediyor. İsrail belirli köyleri, evleri hedef almaktadır. Sağlıkçılara ve sivillere saldırmakta, sokakta gezenlere, evde oturanlara saldırmaktadır. Bunlar savaşçı değildir.


ABD de her türlü imkanla İsrail'e destek olmaktadır. İsrail'in suç ortağıdır. Sınırısız askeri desteğin yanı sıra her türlü ekonomik desteği de sağlamaktadır.


Bu vahşetin yanına kalacağına düşünüyorsa gerçekten yanılıyor.


Biz şehit olma aşkıyla yaşıyoruz. Çok fedakarlık yaptık. Çağrı cihazı saldırısında çok kayıp verdik.


Liderimizin şehtiliği başka bir organizasyonda yaşansaydı bu çökerdi ama ayaktayız çünkü umudumuz var. Halkın desteği ve Allah'ın yardımı bizimle.


'Kayıplara karşı planlarımız var'

Yolumuz sadece Nasrallah tarafından korunmuyordu. Hizbullah bu yolda yürümeye, hedeflerine ulaşmaya devam edecektir. Komuta grubuyla, liderleriyle devam edecektir. Kardeşlerimiz çabalarına devam etmektedir.


Nasrallah'ın tasarladığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Alternatif planlarımız da mevcut.


Gereken her şey planlandığı gibi yapılacaktır. Kayıplara karşı planlarımız var.


'Direniş güçleri kara saldırısına hazır'

Nasrallah suikastından sonra olanları izlemeniz gerekiyor. İsrail'i vurduk, Hayfa'yı vurduk. İsrail de 1 milyon İsrailli'nin kaçtığını söyledi. Bunu sadece bir füzeyle yaptık. Şu an sadece minimum çaba gösteriyoruz.


Savaşın daha uzun süreceğini kabul ediyoruz ancak her türlü olasılığa hazırız.


Eğer kara saldırısı gerçekleştiricekse buna da hazırız. Direniş güçleri kara saldırısına hazırdır. Eminiz ki düşman İSrail asla hedeflerine ulaşamayacaktır.


Zafer kazanacağız. Günün sonunda zafer bizim olacak."


#Hizbullah
#Nasrallah
#Lübnan

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