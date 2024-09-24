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BMGK Lübnan gündemiyle toplanıyor

BMGK Lübnan gündemiyle toplanıyor

23:1824/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), terör devleti İsrail'in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yarın Lübnan gündemiyle toplanacak.

Ayrıntılar Geliyor...

#BMGK
#Lübnan
#İsrail
#Saldırı

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