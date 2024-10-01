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Hizbullah'ın Mossad karargahını vuran Fadi Füzeleri İsrail saldırılarına karşılık verebilir mi?

Hizbullah'ın Mossad karargahını vuran Fadi Füzeleri İsrail saldırılarına karşılık verebilir mi?

Zeynep Karçığa
15:531/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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220 mm kalibreli Fadi 1 füzesi, yaklaşık 80 kilometre menzile sahip olup Hayber M-220 füzesine eşdeğer.
220 mm kalibreli Fadi 1 füzesi, yaklaşık 80 kilometre menzile sahip olup Hayber M-220 füzesine eşdeğer.

Hizbullah'ın askeri cephaneliğinin bir parçası olan ve İran'ın Hayber füzesine eşdeğer olan Suriye yapımı füzeler, ilk kez Amad 4 tesisi partisinin yayınladığı video klipte ortaya çıktı. İlk kez Ramat David üssünü, daha sonra Eylül 2024'te Hayfa'nın güneydoğusundaki havaalanı ve Hayfa'nın kuzeyindeki Rafael askeri sanayi komplekslerini hedef aldı. Peki Hizbullah'ın Mossad karargahını vuran Fadi Füzeleri İsrail saldırılarına karşılık verebilir mi? Fadi füzelerinin özellikleri neler?

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine 6 füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, kuzeyde bulunan Afula şehrinin batısındaki Megiddo Askeri Havaalanı'nın Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleriyle üst üste üç kez bombalandığı belirtildi. Lübnan sınırına 30 kilometre uzaklıktaki havaalanı Hizbullah tarafından ilk defa vurulmuş oldu.


Fadi füzelerinin özellikleri ve özellikleri

220 mm kalibreli Fadi 1 füzesi, yaklaşık 80 kilometre menzile sahip olup Hayber M-220 füzesine eşdeğer.


Fadi 2 füzesi, noktasal olmayan alan bombardımanı için kullanılan ve Temmuz 2006 savaşı sırasında hizmete giren taktiksel bir füzedir.


Fadi 2 füzesinin patlayıcı başlığının kütlesi yaklaşık 170 kilogram, uzunluğu 6 metre, menzili 100 kilometreye ulaşıyor ve kalibresi 303 milimetre olup Hayber M-302'ye eşdeğerdir.


"Fadi 3" füzesinin menzili 150 kilometre, kalibresi 302 mm, patlayıcı başlığının ağırlığı ise yaklaşık 250 kilogram.


Askeri ve stratejik uzman emekli Tümgeneral Fayez Al-Duwairi'nin tahminlerine göre "Fadi 4" füzesinin 200 kilometre veya daha fazla menzile sahip olması bekleniyor ve patlayıcı başlığının ağırlığının 300 kilogramı aşması bekleniyor.


Fadi füzeleri orta menzilli güdümlü füzeler olarak sınıflandırılıyor ve tahkimatlı bölgelere ve büyük miktarda hedeflenen kuvvetlere karşı doğrulukları ve etkinlikleriyle öne çıkıyor.


Fadi füzelerinin ilk görünümü

Fadi 2 füzesi ilk kez 16 Ağustos 2024'te Hizbullah tarafından yayınlanan, içinde füze fırlatıcı ve askeri teçhizatın bulunduğu "İmad ​​4" adlı füze fırlatma tesisini gösteren bir video klipte ortaya çıktı. Bu tesis devasa yer altı tünelleri içine inşa edilmişti. .


İlk kullanım, Eylül 2024'te Hizbullah'ın kuzey İsrail'e ve Suriye'deki
Golan
'a bir dizi füze saldırısı başlatmasıydı.

Hizbullah, 24 Eylül 2024'te "Fadi 3" füzesini hizmete açarak, Lübnan sınırına 35 kilometre uzaklıkta liderlik işlem merkezi ve bölgesel işlem birimi olan
Samson askeri üssü
nü bombaladı.

Parti, 1 Ekim 2024'te “Fadi 4” füzesini hizmete açarak, Askeri İstihbarat Birimi 8200'ün Glilot üssünü ve Tel Aviv'in eteklerinde bulunan Mossad karargâhını bombaladı.



Hayfa'nın gökyüzünün üstünde

22 Eylül 2024'te Hizbullah, İsrail'in Eylül ayında gerçekleştirdiği çağrı cihazları ve telsizlerin bombalanmasına ilk yanıt olarak düzinelerce Fadi 1 ve 2 füzesi fırlatarak kuzey İsrail'e ve işgal altındaki Suriye Golan'a yönelik saldırılarını artırdığını duyurdu. 17 ve 18.


Bu füzeler, Hayfa'nın güneydoğusundaki Ramat David üssü ve havaalanını ve Hayfa'nın kuzeyindeki Rafael askeri sanayi komplekslerini hedef aldı.


İşgal ordusu, Hayfa'nın doğusu ve Tel Aviv'in kuzeyine atılan füzelerin çoğunu yakaladığını doğrularken, hedefleme sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.


Fadi Hasan Tawil


Fadi ismi nereden geliyor?

Öte yandan İsrail'i vuran Fadi-1 ve Fadi-2 füzeleri adını 5 Ekim 1969'da Batı Beyrut'ta doğan ve aslen güneydeki Khirbet Selem kasabasından olan Fadi Hassan Tawil'den alıyor.


Tawil 1982 yılında direnişe katıldı ve işgal altındaki bölgenin derinliklerinde gözetleme,
keşif ve pusu operasyonları
da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde yer aldı.

Fadi Hasan Tawil kim?

İsrail işgal güçlerini ve Antoine Lahad komutasındaki Güney Lübnan Ordusu'nu hedef alan Bedir El-Kubra operasyonları sırasında 30 Mayıs 1987'de öldürüldü. Cesedi alınıp gömülmeden önce sekiz gün boyunca savaş alanında kaldı.


Fadi Tawil, Güney Lübnan'da devam etmekte olan '
El Aksa Seli Savaşı
' sırasında öldürülen Hizbullah komutanı Vissam El Tawil'in kardeşiydi.


'Fadi' aslında 'Fettah'

Bu isimle birlikte söz konusu füzelerin aslında İran yapımı olan hipersonik Fettah füzeleri olduğu iddia ediliyor. Fettah füzesinin hızı 13-15 'Mach'a kadar çıkarken, menzili ise 1400 kilometreyi buluyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından üretilen bu füzeler 6 Haziran 2023 tarihinde İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımıyla Tahran'da tanıtıldı.


Bu füzenin adı İran İslam Cumhuriyeti lideri Seyyid Ali Hamenei tarafından seçildi. Fettah füzesinin farklı yön ve yüksekliklerde hareket edebilme kabiliyeti sayesinde
hiçbir füze ve savunma sistemi tarafından tarafından yok edilemeyeceği
iddia ediliyor.

İsrail Lübnan'da 2006'da aldığı hezimeti yaşayacak mı: Enkazdan ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğu Siyonist'in yenildiğini haykırıyordu

Terör devleti İsrail'e ait askeri araçlar, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına giriş yaptı. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 273 kişi öldü. İsrail, 2006 yılında da benzer saldırıları Lübnan'a gerçekleştirmiş, ancak hezimete uğramıştı. Ersin Çelik Yeni Şafak’te yayınlanan bugünkü yazısında, 2006’da bombalanan bir evin enkazından ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğun İsrail’in yenildiğini ilan ettiğini hatırlatırken, günümüze dair şu soruyu dile getirdi: Zihnen İran’ın kontrolünde olan kadim İslam şehirleri; Beyrut, San’a, Bağdat ve Şam şehirlerinin akıbeti ne olacak?

#Hizbullah
#Mossad
#İsrail

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