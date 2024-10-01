Hizbullah'ın askeri cephaneliğinin bir parçası olan ve İran'ın Hayber füzesine eşdeğer olan Suriye yapımı füzeler, ilk kez Amad 4 tesisi partisinin yayınladığı video klipte ortaya çıktı. İlk kez Ramat David üssünü, daha sonra Eylül 2024'te Hayfa'nın güneydoğusundaki havaalanı ve Hayfa'nın kuzeyindeki Rafael askeri sanayi komplekslerini hedef aldı. Peki Hizbullah'ın Mossad karargahını vuran Fadi Füzeleri İsrail saldırılarına karşılık verebilir mi? Fadi füzelerinin özellikleri neler?
Hizbullah, İsrail'in kuzeyine 6 füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, kuzeyde bulunan Afula şehrinin batısındaki Megiddo Askeri Havaalanı'nın Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleriyle üst üste üç kez bombalandığı belirtildi. Lübnan sınırına 30 kilometre uzaklıktaki havaalanı Hizbullah tarafından ilk defa vurulmuş oldu.
Fadi füzelerinin özellikleri ve özellikleri
220 mm kalibreli Fadi 1 füzesi, yaklaşık 80 kilometre menzile sahip olup Hayber M-220 füzesine eşdeğer.
Fadi 2 füzesi, noktasal olmayan alan bombardımanı için kullanılan ve Temmuz 2006 savaşı sırasında hizmete giren taktiksel bir füzedir.
Fadi 2 füzesinin patlayıcı başlığının kütlesi yaklaşık 170 kilogram, uzunluğu 6 metre, menzili 100 kilometreye ulaşıyor ve kalibresi 303 milimetre olup Hayber M-302'ye eşdeğerdir.
"Fadi 3" füzesinin menzili 150 kilometre, kalibresi 302 mm, patlayıcı başlığının ağırlığı ise yaklaşık 250 kilogram.
Askeri ve stratejik uzman emekli Tümgeneral Fayez Al-Duwairi'nin tahminlerine göre "Fadi 4" füzesinin 200 kilometre veya daha fazla menzile sahip olması bekleniyor ve patlayıcı başlığının ağırlığının 300 kilogramı aşması bekleniyor.
Fadi füzeleri orta menzilli güdümlü füzeler olarak sınıflandırılıyor ve tahkimatlı bölgelere ve büyük miktarda hedeflenen kuvvetlere karşı doğrulukları ve etkinlikleriyle öne çıkıyor.
Fadi füzelerinin ilk görünümü
Fadi 2 füzesi ilk kez 16 Ağustos 2024'te Hizbullah tarafından yayınlanan, içinde füze fırlatıcı ve askeri teçhizatın bulunduğu "İmad 4" adlı füze fırlatma tesisini gösteren bir video klipte ortaya çıktı. Bu tesis devasa yer altı tünelleri içine inşa edilmişti. .
Parti, 1 Ekim 2024'te “Fadi 4” füzesini hizmete açarak, Askeri İstihbarat Birimi 8200'ün Glilot üssünü ve Tel Aviv'in eteklerinde bulunan Mossad karargâhını bombaladı.
Hayfa'nın gökyüzünün üstünde
22 Eylül 2024'te Hizbullah, İsrail'in Eylül ayında gerçekleştirdiği çağrı cihazları ve telsizlerin bombalanmasına ilk yanıt olarak düzinelerce Fadi 1 ve 2 füzesi fırlatarak kuzey İsrail'e ve işgal altındaki Suriye Golan'a yönelik saldırılarını artırdığını duyurdu. 17 ve 18.
Bu füzeler, Hayfa'nın güneydoğusundaki Ramat David üssü ve havaalanını ve Hayfa'nın kuzeyindeki Rafael askeri sanayi komplekslerini hedef aldı.
İşgal ordusu, Hayfa'nın doğusu ve Tel Aviv'in kuzeyine atılan füzelerin çoğunu yakaladığını doğrularken, hedefleme sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Fadi ismi nereden geliyor?
Öte yandan İsrail'i vuran Fadi-1 ve Fadi-2 füzeleri adını 5 Ekim 1969'da Batı Beyrut'ta doğan ve aslen güneydeki Khirbet Selem kasabasından olan Fadi Hassan Tawil'den alıyor.
Fadi Hasan Tawil kim?
İsrail işgal güçlerini ve Antoine Lahad komutasındaki Güney Lübnan Ordusu'nu hedef alan Bedir El-Kubra operasyonları sırasında 30 Mayıs 1987'de öldürüldü. Cesedi alınıp gömülmeden önce sekiz gün boyunca savaş alanında kaldı.
'Fadi' aslında 'Fettah'
Bu isimle birlikte söz konusu füzelerin aslında İran yapımı olan hipersonik Fettah füzeleri olduğu iddia ediliyor. Fettah füzesinin hızı 13-15 'Mach'a kadar çıkarken, menzili ise 1400 kilometreyi buluyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından üretilen bu füzeler 6 Haziran 2023 tarihinde İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımıyla Tahran'da tanıtıldı.