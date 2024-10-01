Hizbullah'tan yalanlama: İsrail Lübnan'a kara saldırısı başlatmadı

Terör devleti İsrail'in Lübnan’daki saldırıları devam ederken dün akşam saatlerinde İsrail güçlerinin Lübnan’a karadan harekat başlatıldığı duyurulmuştu. Hizbullah, İsrail'in Lübnan topraklarında bazı noktalara karadan işgal saldırıları gerçekleştirmediğini ancak 'bunu yapmaya' hazır olduklarını belirtti.
İsrail'in hava saldırılarını arttırdığı ve kara saldırısının da gündemde olduğu Lübnan'da vatandaşlar ülkelerini terk etmeye başladı.
"Henüz karadan hiçbir çatışma yaşanmadı"
"8200 numaralı üssün vurulması sadece başlangıç"
Afifi, İsrail'in İsrail istihbarat teşkilatı "Mossad"ın karargahı ile 8200 numaralı üssün vurulmasının sadece bir başlangıç olduğunu kaydetti.
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.
İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında binden fazla kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 178 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.