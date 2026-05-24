Katliam ve yıkımı yine hızlandırdı

İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının dün, Gazze şehir merkezinde bir polis noktasını hedef alarak düzenlediği bombardımanda 5 polis yaşamını yitirdi. İşgal ordusu, sabah saatlerinde de Gazze’nin kuzeyindeki El-Tevam bölgesine düzenlediği hava bombardımanında 6 sivili katletti. Dünkü saldırılarda toplam ölü sayısı 11’e ulaşırken Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in cuma sabahından beri saldırılarını yoğunlaştırdığı ve cuma günü boyunca düzenlediği saldırılarda toplam 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 30 Filistinlinin de yaralandığı bildirilmişti. Son 48 saatteki saldırılarda ölü sayısı 19’a ulaşırken Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in ateşkese uyması için arabulucu taraflara harekete geçme çağrısı yapılarak, son saldırıların “ateşkese indirilmiş ağır bir darbe olduğu” kaydedildi.

HALAVE KAMPI HEDEFTE

Gazze’deki yerel kaynakların El-Cezire’ye verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, son saldırılarda sık sık Quadcopter ve diğer insansız hava araçlarını (İHA) kullanıyor. Saldırılar, çoğunlukla Gazze’nin kuzeyindeki Halave Kampı’nı hedef alıyor. Kamp, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin ateşkes sonrası çekildiği bölgelerin dışında kalıyor. Yerel kaynaklar, Sarı Hat denen bölgede konuşlu olan İsrail kuvvetlerinin son günlerde kampa yönelik karadan top atışı ve makinalı tüfeklerle ateş açtığını ayrıca Quadcopterlerin toplu halde duran sivillerin yakınlarına bombalar bıraktığını bildirdi.

İKİ BİNAYI VURARAK YIKTILAR

Cuma gecesi ise Gazze’de ateşkes öncesi sık sık görülen bir bombardıman düzenlendi. Gece saatlerinde Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’dan iki bina için tahliye emri yayınlayan işgal ordusu, kısa süre sonra binalara hava bombardımanı gerçekleştirdi. Bombardıman sonucu hedef alınan bina tamamen yıkılırken civardaki yapılar da ağır tahribata uğradı. Görgü tanıkları, dün sabah saatlerinden itibaren de İsrail kuvvetlerinin Sarı Hat içinde kalan Gazze’nin kuzeyindeki Şuccaiyye Mahallesi’nin doğusu ile Beyt Lahiya’nın kuzeyinde buldozerlerle geniş bir yıkım faaliyeti yürüttüğünü aktardı. Görgü tanıkları, yıkım faaliyetleri sırasında bölgeden şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

HAMAS’TAN SERT TEPKİ

İşgal ordusunun son günlerde Gazze’deki saldırılarını yoğunlaştırmasına Hamas’tan sert tepki geldi. Konuya dair bir açıklama yayınlayan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail’in düzenlediği yoğun bombardımanların ve tahliye emirlerinin ateşkesin arabulucu taraflarının gözleri önünde bu ateşkese ağır bir darbe indirmesi anlamına geldiğini söyledi. Kasım, "İşgal güçlerinin bombardıman, yıkım ve halkımıza yönelik baskıyı artırma ve yeni bir fiili durum dayatma girişimidir" cümlelerini sarf etti. Son günlerde yaşananların "geçici ihlaller değil, bilinçli ve sistematik bir saldırı” olduğunu ifade eden Kasım, arabuluculardan İsrail’in anlaşmaya uymasının sağlanması için acil müdahale talep etti. Öte yandan, İsrail ordusunun ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025’ten beri düzenlediği saldırılarda, toplam ölü sayısı 900’ü aştı.







