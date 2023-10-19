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Dünya

Katliama doymayan İsrail'den Gazze mesajı: Kara operasyonuna hazırız

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yoğunlaştırırken İsrail devlet televizyonu, ordularının Gazze'ye kara harekatı için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi.

21:21 . 19/10/2023 Perşembe
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu askerleriyle poz verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu askerleriyle poz verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi.

Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına "
Hazırız
" ifadesini ekledi.

"Hizbullah savaş istiyorsa önce Gazze şehrinin fotoğraflarına baksın"

İsrail Savunma Bakanı Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti.

Burada İsrail askerlerine seslenen Gallant,
"Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz."
ifadelerini kullandı.
Gallant, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime de değinerek,
"Hizbullah savaş başlatmak istiyorsa ilk önce Gazze şehrinin fotoğraflarına bakmalıdır."
dedi.




#Gazze
#İsrail
#Filistin
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