Katliama doymayan İsrail'den Gazze mesajı: Kara operasyonuna hazırız

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu. Ordu ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracına yönelik saldırıyı da etkisiz hale getirdi. Hizbullah'tan ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.