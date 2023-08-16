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Dünya

Katolik Başpiskopos gençlere seslendi: Avrupa hayallerinizdeki gibi değil

Tunus'ta Katolik Başpiskoposu Ilario Antoniazzi, Tunuslu gençlere seslenerek, Avrupa'ya (İtalya'ya) göç hayalinden vazgeçmeye çağırdı. Antoniazzi, "Bir İtalyan olarak söylüyorum: Hayallerinizdeki gibi değil. Güzel ülkenizi sevin." dedi.

12:40 . 16/08/2023 الأربعاء
AA
Ilario Antoniazzi

Ilario Antoniazzi

Tunus'un başkenti Tunus'un Halkul Vadi ilçesindeki belediye meydanında yüzlerce Hristiyan ve Müslüman'ın katılımıyla "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" kutlamaları yapıldı.

Kutlamalarda konuşan Katolik Başpiskoposu Ilario Antoniazzi, Avrupa'ya göç etme hayali kuran gençlere seslendi. Antoniazzi, "İtalya kafanızdaki rüyalar gibi değil. Ben bir İtalyan olarak bunu söylüyorum. Denizi geçme ve İtalya'ya gitme fikrinden vazgeçin. Güzel ülkenizi sevin." ifadelerini kullandı.

Her yıl yüzlerce Tunuslu düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için denize açılıyor. Cezayir ve Libya'nın ortasında yer alan Tunus, İtalya'nın güneydeki adalarına yakın olması sebebiyle Afrikalı düzensiz göçmenler için de bir geçiş rotası.

Afrika'dan Tunus'a gelen düzensiz göçmenler, bir süre Tunus'un güney kentlerinde kaldıktan sonra fırsat bulunca teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Her yıl çok sayıda Afrikalı göçmen Avrupa hayaliyle çıktıkları deniz yolculuğunda can veriyor.


#Ilario Antoniazzi
#İtalya
#Avrupa
#Tunus
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