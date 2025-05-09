Kayıp şehit kadın 51 yıl sonra bulunarak KKTC'de defnedildi

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Baf kentinde yapılan kazılar neticesinde bulunarak kimlik tespiti tamamlanan şehit Ayşe Ramadan'ın kalıntıları, 51 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, KŞK'nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, bazı milletvekilleri, şehit aileleri, muharip derneklerin temsilci ve üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve askerlerin saygı için havaya atış yapmasıyla şehitliğe defnedilen Ramadan'ın ailesine, şehidin fotoğrafı ve tabutu örten KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti bayrakları, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takdim edildi.