Kazakistan'da kritik yasa onaylandı: ABD ile iş yapan şirket bilgi verecek

Kazakistan Meclisi, 5 yıldır bekletilen ve ABD ile finansal ilişkileri mercek altına alan yasa tasarısını jet hızıyla onayladı. 11 Eylül 2017’de imzalanan ve ABD ile ticari ilişkili şirketlerin devleti bilgilendirmesini zorunlu kılan yasa, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in onayını aldıktan sonra yürürlüğe girecek.

Yasaya göre, ABD finans kurumlarıyla uluslararası ticari işlem yürüten tüm yabancı kuruluşların, Amerikan vergi mükelleflerinin hesapları hakkında Kazak devletini bilgilendirmeleri gerekecek.

Benzer şekilde ABD de ülkesinde hesap açan Kazakistan vatandaşları ile tüzel kişiler hakkında Kazak hükümetine veri aktarımı sağlayacak. Onay sürecinin, Tokayev’in bir gün önce ülkedeki oligarkların finansal faaliyetlerini hedef alan açıklamalarından hemen sonra gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

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