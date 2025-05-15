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Kazakistan'da Orta Asya'daki su sorununa ilişkin konferans düzenlendi

Kazakistan'da Orta Asya'daki su sorununa ilişkin konferans düzenlendi

19:1415/05/2025, Perşembe
AA
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Orta Asya'da su güvenliği, Aral Gölü'nü besleyen nehirlerin durumu, su kaynaklarını verimli kullanma ve bu alanda bölgesel işbirliğini artırma gibi konular ele alındı.
Orta Asya'da su güvenliği, Aral Gölü'nü besleyen nehirlerin durumu, su kaynaklarını verimli kullanma ve bu alanda bölgesel işbirliğini artırma gibi konular ele alındı.

Kazakistan'da Orta Asya'daki su sorununa ilişkin düzenlenen konferansta uzmanlar bölgesel işbirliğini artırma çağrısında bulundu. Baytak Partisi Başkanı Azamathan Amirtayev, "Bölgenin önemli su kaynağı olan Amuderya Nehri suyunun yüzde 25-30'u bu baraja gidebilir." İfadelerini kullandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Baytak Yeşiller Partisi tarafından "Su Güvenliği ve Sınır Aşan Su Kaynaklarının Kullanımı: Tehditler ve Çözümler" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Orta Asya'da su güvenliği, Aral Gölü'nü besleyen nehirlerin durumu, su kaynaklarını verimli kullanma ve bu alanda bölgesel işbirliğini artırma gibi konuların ele alındığı konferansa Kazakistan'ın yanı sıra Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Moğolistan'dan uzmanlar katıldı.

Baytak Partisi Başkanı Azamathan Amirtayev, yaptığı konuşmada, su sorununun bölgenin başlıca tehditlerinden biri olmaya devam ettiğine işaret etti.

Amuderya Nehri

Amirtayev, söz konusu sorunun çözümünün sadece bölgesel işbirliğinde olduğuna inandıklarını ve bu bağlamda gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan Aral Zirvesi'nde somut kararlar alınmasını beklediklerini söyledi.

Halihazırda Afganistan'da inşası süren Kuştepe Kanalı ve buradaki barajın faaliyete geçmesiyle yalnızca Özbekistan ve Türkmenistan'ın değil Kazakistan'a gelen su miktarında da azalma olabileceğini kaydeden Amirtayev,
"Bölgenin önemli su kaynağı olan Amuderya Nehri suyunun yüzde 25-30'u bu baraja gidebilir."
diye konuştu.
Baytak Partisi Başkanı Azamathan Amirtayev

Amirtayev, bu konuya bölge ülkelerinin işbirliğiyle yaklaşmaları gerektiğini ve Afganistan'a bu alanda modern teknoloji desteği sağlayarak ortak bir çözüm üretme önerisinde bulundu.

Orta Asya Su Kaynakları Yönetimi Platformu Koordinatörü Bulat Esekin, su sorununun bölgesel güvenliği doğrudan etkilediğini söyledi.

Esekin,
"Orta Asya ülkeleri su diplomasisini güçlendirmeli ve birlikte hareket etmeli. Su politikası, stratejik önem kazanmalı."
diye konuştu.

Özbekistan'ın Ekoloji Partisi Milletvekili Bahtiyar Pulatov, Aral Gölü felaketinin artık bölgesel değil küresel bir sorun olduğuna dikkati çekti.

Pulatov, bu bağlamda sınır ötesi su araştırmaları başta olmak üzere uluslararası bilimsel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.




#Kazakistan
#Orta Asya
#Su kaynakları
#su problemi
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