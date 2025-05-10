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Gıda krizinin yaşandığı Gazze'de uzun su kuyrukları oluştu

Gıda krizinin yaşandığı Gazze'de uzun su kuyrukları oluştu

00:1310/05/2025, Cumartesi
AA
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı

İsrail'in yardım girişlerine izin vermediği Gazze'de, kampa gelen bir yardım kamyonu Filistinlilere su dağıtımı yaptı.

İsrail saldırıları sonucu altyapısı büyük zarar gören Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda, Filistinliler temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük çekiyor. Nüfusun büyük bölümü, tahrip edilen su kuyuları ve depolar nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşıyor.

İsrail, Gazze'ye yardım girişlerine izin vermiyor.

Kampa gelen bir yardım kamyonu, yerinden edilen Filistinlilere su dağıtımı yaptı.



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