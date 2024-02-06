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Dünya

Kazakistan'dan 'asrın felaketinin' birinci yılında mesaj

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

11:03 - 6/02/2024 Salı
AA
Depremzedeler, mezarlıklarda sabahladı.
Depremzedeler, mezarlıklarda sabahladı.

Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan mesajda, geçen yıl Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle Kazakistan'ın ev sahipliğinde başkent Astana'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanlarının 10. Zirvesi'nde, üye ülkelerce 6 Şubat'ın "Afetzedeleri Anma ve Dayanışma Günü" ilan edildiği hatırlatıldı.


Mesajda, "Böylesine zor bir dönemde Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatına üye diğer ülkelerle Türkiye'ye ilk destek veren ülkelerden oldu ve Türk birliğinin gücünü ortaya koydu" ifadesi kullanıldı.


TDT'nin dönem başkanı olarak Kazakistan'ın, Türkiye'ye söz konusu süreci hızla atlatması dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık
Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en çok can kaybına ve yıkımına yol açan 'Asrın Felaketi' ile yüzleşti. Devletimiz ve milletimizin tek vücut olduğu süreçte yaraları sarmaya kamu ve özel kuruluşlar da katıldılar. Bu kuruluşlardan biri olan Albayrak Grubu, 'Asrın Felaketi' ile karşı karşıya kalan milletimizin acısı karşısında henüz ilk dakikalarda harekete geçti ve Albayrak Gönüllüleri başta olmak üzere tüm markalarıyla deprem bölgelerine hızla ulaştı. Bu refleksin bir sonucu olarak Sukkar Şeker çalışanlarının yoğun çabasıyla Malatya'da 8 katlı bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Miran isimli minik sağ salim kurtarıldı. Bugün ise Grup’un kurduğu Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesindeki bin 50 adet konteynerde yaşam devam ediyor. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek devletimiz ve milletimiz için fedakârca deprem bölgelerine tüm imkânlarımızla ulaştık. Bu bizim için vatani göreve eş değerdi. 'Hayırda yarışınız' diye buyrulmuştur; bizler hiç tereddütsüz bu buyruğu takip ettik" dedi.

#6 Şubat depremleri
#Kazakistan
#Kazakistan Dışişleri Bakanlığı
#Türk Devletleri Teşkilatı
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