Kazakistan’la 20 anlaşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Devlet Dostluk Nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katılmak üzere, özel uçak “TC TUR” ile Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi. Erdoğan’ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’nda, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Karşılamada, ayrıca Kazakistan Dışişleri Başkanı Muhtar Tileuberdi, Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Özel Temsilcisi Yercan Kazıhanov, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve diğer ilgililer yer aldı.

TAM BİR MUTABAKAT İÇERİSİNDEYİZ

İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Tokayev ile iki ülke arasındaki iş birliğinin hem ikili düzeyde hem çok taraflı planda derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içerisinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Ticaret, savunma sanayii, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık alanında Kazakistan’la iş birliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız.

REKLAM

6 ANLAŞMA DAHA TAMAM

Eğitim, güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce, iş birliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı şimdi de burada artı 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık.

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Kazakistan’daki en büyük yatırımcılar arasında bulunan Türk firmalarının yatırımlarının tutarı 4 milyar doları geride bıraktı. Orta Koridor’un geliştirilmesi başta olmak üzere, ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan’ı da dahil ederek, yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz.” Görüşmelerinde, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin Türk dünyasının iki önemli üyesi Türkiye ve Kazakistan’ın dayanışmasını zaruri kıldığı tespitinde bulunduklarını bildiren Erdoğan, “Dolayısıyla, gerek Orta Asya’da gerekse küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz.” dedi.

REKLAM

Erdoğan’a Devlet Dostluk Nişanı sürprizi

İki liderin görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Tokayev, Erdoğan’a Birinci Derece Dostluk Devlet Nişanı verdi. Tokayev, Türkiye - Kazakistan arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Birinci Derece Dostluk ve Devlet Nişanı verilmesi kararı alındığını söyledi. Tokayev’e teşekkür eden Erdoğan, “Burada ciddi bir sürprizle karşı karşıya kaldım. Dostluk nişanı takdim etmesini hangi kelimelerle ifade edeyim bilemiyorum. Şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İki lider masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmelerinden sonra masa tenisi de oynadı. İki liderin masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.

DÜNYA Rota yine Asya