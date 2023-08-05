Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine saldırı düzenlendi

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Ukrayna ordusunun, Kerç Boğazı yakınlarında bir Rus tankerine insansız deniz aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.
Tass Haber Ajansının Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezinin açıklamasına dayandırdığı haberde, Kerç Boğazı yakınlarında bir Rus tankerinin, Ukrayna güçlerinin insansız deniz aracı saldırısına uğradığı belirtildi.
Tankerin batma tehlikesinin bulunmadığı, petrol sızıntısının olmadığı öğrenildi.
Öte yandan Ukrayna basını, tankere yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) operasyonu olduğunu duyurdu.
'Ön bilgilere göre Rus tankeri yakıt yüklüydü'
RBK-Ukraina haber sitesine SBU'dan konuşan kaynaklar, özel operasyonun 450 kilogram trotil yüklü insansız deniz aracı ve patlama gibi klasik bir senaryoyla gerçekleştirildiğini belirtti.