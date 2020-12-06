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Dünya Kerkükte terör örgütü DEAŞa ait 6 sığınak imha edildi
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Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 6 sığınak imha edildi

Irak'ın Kerkük kentinde federal polis gücü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda, örgüte ait 6 sığınak yerle bir edildi. Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, operasyon bölgesindeki Garha vadisi yakınlarında bulunan DEAŞ sığınaklarında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen kırsal bölgelerde saldırılar meydana geliyor.
DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen kırsal bölgelerde saldırılar meydana geliyor.

Irak'ın Kerkük kentinde federal polis gücü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda, örgüte ait 6 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Reşad nahiyesi kırsalında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

Kemal, operasyon bölgesindeki Garha vadisi yakınlarında bulunan DEAŞ sığınaklarında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı.

Sığınakların daha sonra imha edildiğini dile getiren Kemal, operasyonun devam ettiğini sözlerine ekledi.

Terör örgütünden temizlenmişti

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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