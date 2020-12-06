Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a ait 6 sığınak imha edildi

Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Dora bölgesinde bazı araçlar yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, onlarcası suya gömüldü. Yolların açılması için bölgeye ekipler gönderildi.