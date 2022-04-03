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Dünya Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu Rusyanın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var
AVRUPA

Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu: 'Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var'

Ukrayna Başsavcısı, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi. Başsavcının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu: Rusyanın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var
Arşiv

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetti.

"ÇOK ÖNEMLİ KANITLAR VAR"

  • Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir." değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.

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KİEV BÖLGESİ TAMAMEN KURTARILDI

  • Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün, Kiev bölgesinin tamamının Rus ordusundan kurtarıldığını kaydederek Kiev'in İrpin, Buça, Gostomel ve diğer bölgelerinin tamamen Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini açıklamıştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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