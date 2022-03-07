Kiev diken üstünde bekliyor: Kent meydanına barikatlar kuruldu

Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ederken başkent Kiev’in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLECEK

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarının 12’nci gününde başkent Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumy’de sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes ilan edildi. Saat 10.00’dan itibaren ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından kentlerde oluşturulan toplanma noktalarında sivillerin tahliye için bekleyişi başladı.



Kiev’in merkezinde ise sıcak çatışma ihtimaline karşı önlemler arttırıldı. Kent meydanına barikatlar ve kumdan oluşan siperler kuruldu. Ukrayna askerleri ise kentin kritik noktalarına konuşlandırıldı.

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