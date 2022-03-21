Dünya Kievde 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi
AVRUPA

Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rus güçlerinin saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu akşamdan itibaren 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Haber Merkezi AA
Kievde 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kiev'de sokağa çıkma yasağı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının bu akşam 20.00'da başlayacağını ve çarşamba 07.00'a kadar devam edeceğini belirtti.

Yasak boyunca eczaneler, marketler ve benzin istasyonları da dahil olmak üzere işletmeler kapalı olacak.

Özel izni olmayanlar hariç hiçbir aracın da kentte seyahatine izin verilmeyecek.

Kiev'de sokağa çıkma yasağı
Kiev'de sokağa çıkma yasağı

Kiev'de Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından her gün saat 20.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Rus güçlerinin saldırılarının hedefindeki Kiev'de, bir kez daha gündüz de sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

En son 15 Mart'ta yine 36 saatlik kesintisiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Rus güçlerinin, dün gece Kiev'deki bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kiev yerle bir oldu: 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi
FOTOĞRAF 26
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Rusya saldırılarının hedefindeki Kiev'de, 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Title
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının bu akşam 20.00'da başlayacağını ve çarşamba 07.00'a kadar devam edeceğini belirtti.
Title
Yasak boyunca eczaneler, marketler ve benzin istasyonları da dahil olmak üzere işletmeler kapalı olacak.
Title
Özel izni olmayanlar hariç hiçbir aracın da kentte seyahatine izin verilmeyecek.
Title
Kiev'de Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından her gün saat 20.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Title
Rus güçlerinin saldırılarının hedefindeki Kiev'de, bir kez daha gündüz de sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.
Title
En son 15 Mart'ta yine 36 saatlik kesintisiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Title
Rus güçlerinin, dün gece Kiev'deki bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.
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Kiev yerle bir oldu
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Kiev yerle bir oldu: 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Rus güçlerinin saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev yerle bir oldu. Başkent'te bu akşamdan itibaren 35 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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