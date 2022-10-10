Kiev'de art arda patlamalar meydana geldi

Ukrayna'dan Rusya'ya 'Marilyn Monroe'lu gönderme: İyi ki doğdun Putin

Rusya Devlet Başkanı Putin'in sekiz yıl önce el koyduğu yarımada ile Rusya arasındaki bağlantıyı sağlayan devasa Kerç Köprüsü, bu sabahki patlamanın ardından çöktü. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov, Marilyn Monroe'nun söylediği 'Happy Birthday, Mrs. President' şarkısıyla birlikte yanan köprünün videosunu 'Günaydın, Ukrayna' mesajıyla paylaştı. 1950'li ve 60'lı yıllarda bütün dünyayı kasıp kavuran Marilyn Monroe, dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin doğum gününde ünlü şarkıyı seslendirmişti. 7 Ekim 1952'de dünyaya gelen Putin dün 70. yaşına girdi.