Kiev'de art arda patlamalar meydana geldi

İngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlamalar meydana geldiğini bildirdi. çok sayıda binadan dumanların yükseldiği kaydedildi.
KİEV BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da başkentte birden fazla patlama yaşandığını belirtti. Kliçko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde - Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.
Patlamalardan bir saatten fazla bir süre önce Ukrayna başkentinde hava saldırısı sirenleri çaldığı belirtildi.
Tanıklar binalardan siyah duman bulutlarının yükseldiğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...