Kiev’de ibre terse döndü: Ukrayna ordusundan kuzeyde önemli kazanımlar

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminde 37. gün geride kalırken başta başkent Kiev olmak üzere ülkenin kuzeyinde ibre tersine döndü. Çatışmaların yaşandığı kentler harabeye dönerken, günlerdir Rus bombardımanına maruz kalan Kiev’in kuzey batı bölgesindeki Irpin şehri dahil olmak üzere 28 yerleşim birimi Rus ordusundan geri alındı. Birçok bölgenin ciddi hasar aldığı kentte vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışırken, Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Makruşin, “50 asker öldü, 100 asker yaralandı ve 300’e yakın da sivilin öldüğünü düşünüyorum. Henüz göçük altından çıkarılamayanlar var. Yüzde yüz oralarda insanlar var. Şehrin yarısı yok edildi” dedi.

STRATEJİK ÜSSÜ TERK ETTİLER

Rus güçleri, saldırıların ilk gününden itibaren ele geçirmeye çalıştığı, en sıcak çatışmaların yaşandığı ve Kiev merkeze yakınlığı ile stratejik bir konuma sahip olan Gostomel Havaalanı’nı da terk etti. Kiev bölge valisi, “Farklı Rus konvoylarının hareketini gözlemliyoruz. Bazı Rus askerleri Belarus sınırına doğru ilerliyor” ifadelerini kullanarak Rus kuvvetlerinin Gostomel’den çekildiğini duyurdu. Kiev yakınlarındaki Buça da işgalden kurtarıldı. Buça Belediye Başkanı Anatolyi Fedoruk, şehri kurtarma mücadelesinin zaferle sonuçlandığını bildirdi.

ÇERNOBİL TAMAMEN TEMİZLENDİ

İşgal edilişinin ilk günlerinden itibaren gerilim noktalarından biri haline gelen Çernobil nükleer santrali de Rus güçlerinden geri alındı. Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildiğini ve santralde yabancı olmadığını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, “Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü” bilgisi verildi.

REKLAM

HERSON’DA DA İLERLİYOR

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Herson bölgesindeki 11 yerleşim biriminin Rus ordusundan kurtarıldığı kaydedildi. Rus ordusunun, ilerleyen günlerde Ukrayna’nın güney ve doğusundaki bölgelerde saldırıları sıkılaştırabileceği kaydedilen açıklamada, “Rusya, geçici olarak işgal altında bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kendi yönetimlerini kurmaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi. Herson’da 20 bin sivilin de tahliye olmayı beklediği vurgulandı.