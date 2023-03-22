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Dünya

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren Yunan medyasından CHP'lileri kızdıracak analiz: Partiden Kemalistleri uzaklaştırdı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala uluslararası medyanın da gözü kulağı Türkiye'de. Millet İttifakı'nı oluşturan Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olurken dış basın da süreci yakından takip ediyor. Son olarak Yunan medyası Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. CHP Lideri'nin, parti içinde verdiği mücadeleye değinilen haberde, ''Sert Kemalistleri saf dışı bırakarak partisini yeniden şekillendirdiğine inanılıyor ama bu bile yeterli olmayabilir'' ifadelerine yer verildi.

12:21 . 22/03/2023 Çarşamba
Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Yunan medyasından Skai televizyonu, Kılıçdaroğlu'nun dış politikada ne tür adımlar atabileceğini yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CHP Lideri'nin, parti içinde verdiği mücadeleye değinilirken, bir araya gelen altı siyasi partinin, Batı ile yeni bir diyalog dönemi başlatmak istediğine dikkat çekildi.

'Sert Kemalistleri saf dışı bıraktı'

"Kılıçdaroğlu, mümkün olan en iyi çözüm gibi görünmüyor" ifadesinin kullanıldığı haberde şöyle denildi:
"Sert Kemalistleri saf dışı bırakarak partisini yeniden şekillendirdiğine inanılıyor ama bu bile yeterli olmayabilir.
Komşu ülkenin başında Kemalist siyasetçilerin olduğu dönemlerde Yunanistan ile ilişkilerin 'canlanmadığı' bir gerçek.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki durum, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde çözülmeyi bekleyen meseleler arasında yer alıyor.

Yunanistan daha fazlasını bekliyor

  • Söz konusu haberde, parti içinde Kemalistlere yönelik hamlelerin yanı sıra Atina'nın güveninin kazanılmasına yönelik farklı tavırların da takınılması gerektiğine dair imada bulunulması göze çarptı.

"AB ve ABD ile ilişkileri yeniden kurmak istiyorlar"

Altılı Masa'nın, ortak seçim bildirgesinde dış politikaya pek atıfta bulunmadığı belirtildi. Diğer taraftan,
"Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile ilişkileri yeniden kurmak istediklerini açıkladılar"
ayrıntısına yer verildi.





#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Yunanistan
#Skai
#Kemalist
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