Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren Yunan medyasından CHP'lileri kızdıracak analiz: Partiden Kemalistleri uzaklaştırdı

Kemal Kılıçdaroğlu
Yunan medyasından Skai televizyonu, Kılıçdaroğlu'nun dış politikada ne tür adımlar atabileceğini yönelik değerlendirmelerde bulundu.
CHP Lideri'nin, parti içinde verdiği mücadeleye değinilirken, bir araya gelen altı siyasi partinin, Batı ile yeni bir diyalog dönemi başlatmak istediğine dikkat çekildi.
'Sert Kemalistleri saf dışı bıraktı'
Doğu Akdeniz ve Ege'deki durum, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde çözülmeyi bekleyen meseleler arasında yer alıyor.
Yunanistan daha fazlasını bekliyor
- Söz konusu haberde, parti içinde Kemalistlere yönelik hamlelerin yanı sıra Atina'nın güveninin kazanılmasına yönelik farklı tavırların da takınılması gerektiğine dair imada bulunulması göze çarptı.