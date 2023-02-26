'12 mil' fırsatçılarına Yunan vekilden ezber bozan sözler: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız

Yunan Milletvekili Dora Bakoyanni
Türkiye'nin deprem afeti yaşadığı bir dönemde adeta savaş çığırtkanlığı yapan ve Yunan kara sularını 12 mile çıkarılması için "genişletmenin tam zamanı" yorumunda bulunanlara Yunan Meclisi içerisinden tepki geldi.
Yunan televizyonuna konuşan Bakoyanni, Doğu Akdeniz ve Ege'de enerji kaynaklarının ortak kullanımı için Türkiye ile işbirliği yapılabileceğinden bahsetti.
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Bakoyanni, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını da zamansız bulduğunu söyledi.