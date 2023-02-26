'12 mil' fırsatçılarına Yunan vekilden ezber bozan sözler: Türkiye ile işbirliği yapmalıyız

"İşbirliği tabu değil, benim tabularım yok. İsrail-Mısır-Kıbrıs-Yunanistan anlaşması var. Türkiye davet edildi. Şu anda krize neden olacak bir sorun yok. Aksine, sorunların çoğu bir çözüm, işbirliğine dayalı bir çözüm bulabilir. Lübnan'ın İsrail ile işbirliği yapma şekli buna bir örnektir. Düşünün, "savaş halinde" ve bir yandan da işbirliği yapan iki ülke var"