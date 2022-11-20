Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü FETÖ-PKK sempatizanı Amberin Zaman 'Pençe Kılıç'tan rahatsız oldu: Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı savaş uçakları, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki birçok noktada terör örgütü PKK/PYD/YPG mevzilerini bombaladı.

Teröristlerin öldürülmesine ilk ses HDP'den geldi. HDP'nin Avrupa Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda 'saldırılar derhal durdurulmalı' ifadeleri yer aldı.

Operasyonun ardından Avrupa'da yaşayan terör örgütü PKK sempatizanları da eylem için sokaklara çıktı. Ellerinde örgütün paçavralarıyla gösteri düzenledi. Göstericiler, Türkiye'nin düzenlediği operasyonu kınamaya çalışırken, örgüt lehine de sloganlar attı.

GÜNDEM Londra’da firari gazeteciyle buluştu

KILIÇDAROĞLU İNGİLTERE'DE ZİYARET ETMİŞTİ

Operasyondan rahatsız olan terör destekçisi isimlerden de ardı ardına açıklamalar geliyor. Bunlardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti sırasında görüştüğü hakkında yakalama kararı bulunan eski Taraf yazarı Amberin Zaman... PKK ve FETÖ sempatizanlığıyla bilinen Zaman Pençe-Kılıç Hava Harekatı'ndan duyduğu rahatsızlığı Twitter hesabından dile getirdi.

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GÜNDEM İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu FETÖ yandaşı Amberin Zaman'la bir araya geldi

ZAMAN: ABD HAVA KORUMASI ALTINDAKİ BÖLGELER

Yapılan operasyondan derin endişe duyduğunu söyleyen Amberin Zaman, "Derik gibi ABD hava koruması altındaki bölgeler Türk askerleri tarafından vuruluyor" dedi.

GÜNDEM Amberin Zaman teröre karşı teröristi savundu

'İSTANBUL SALDIRISINA MİSİLLEME'

Taksim'deki terör saldırısını görmezden gelen Amberin Zaman, "Kobani ve Kürt kontrolündeki kuzey Suriye'deki diğer hedefler, İstanbul bombalanmasına misilleme olarak vuruluyor" ifadelerini kullandı.

HAYAT Amberin Zaman: IŞİD yüzünden tatilim ertelendi

'ABD'NİN DEVRİYE GEZDİĞİ ALANLAR'

Türkiye'nin operasyonundan rahatsızlığını her platformda dile getiren sözde gazeteci Amberin Zaman, Suriye'deki kaynaklarından aldığı bilgileri de paylaştı.

Zaman, "Vurulan alanlar, Rus kontrolündeki hava sahası gibi görünüyor. Kuzeydoğu Suriye'deki kaynaklarım, şu ana kadar saldırıların etkisine ilişkin herhangi bir değerlendirmeleri olmadığını söylüyor. Irak Kürdistanı'ndaki Kandil Dohuk Sincar'ın da bu gece Türk hava saldırılarında hedef alındığı bildirildi. ABD'nin devriye gezdiği alanlar da vuruldu" paylaşımında bulundu.

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GÜNDEM Amberin Zaman'dan tepki çeken tweet

İSLAM’A HAKARET ETMİŞTİ

Amberin Zaman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda “FETÖ üyesi olmak” suçundan yürütülen bir soruşturmada şüpheli olarak yer alıyor. Bu kapsamda savcılığın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Amberin Zaman hakkında 25 Eylül 2018’de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hazırlanan yakalama kararında Zaman’ın “ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmaması” belirtildi.

PKK ve uzantılarına verdiği destekle gündeme gelen örgüt yandaşı Zaman’ın, 2017’de Milli Güvenlik Kurulu’nca milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı iptal edilmişti. Gerçek dışı değerlendirmelerde bulunarak Türkiye aleyhtarı propaganda yapan Zaman, İslam dinini aşağılayıcı ifadeler de kullanmıştı. Zaman, katıldığı bir televizyon programında “İslam dininin bireyi değil cemaati öne çıkarttığını” ifade etmişti.

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GÜNDEM TSK vurdu teröristbaşı Müslim tutuştu: Dünyadan yardım dilendi

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini böyle verdi

OYNAT 00:35 Hain saldırıların hesabı soruluyor: SİHA'lar terör yuvalarını yerle bir etti Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerinin vurulduğu görüntüleri paylaştı.



Milli Savunma Bakanlığı, saat 01.12'de 'Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!'

notuyla sosyal medya hesabı üzerinden Suriye ve Irak'ın kuzeyinde harekat başlatıldığını duyurdu.





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