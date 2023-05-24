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'Kiliselerde istismar' raporu sonucu yayımlandı: Tacizin boyutu bilinenden çok daha büyük

100 binden fazla belgenin incelenmesiyle ortaya konulan yaklaşık 700 sayfalık raporda; 2 bin çocuğun istismara uğradığı, tacizi kanıtlanan rahip sayısının 103'ten 451'e çıktığı tespit edildiği yer aldı.

12:23 . 24/05/2023 Çarşamba
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Kiliselerde istismar raporu sonucu yayımlandı.

Kiliselerde istismar raporu sonucu yayımlandı.

ABD'nin Illinois eyaletinde Roma Katolik Kiliselerindeki taciz vakalarına dair bir rapor yayımlandı. Rapora göre çocuklara yönelik cinsel tacizin boyutu bilinenden çok daha büyük.


ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren Roma Katolik Başpiskoposluğuna ait kiliselerin cinsel taciz raporu açıklandı.


Rapor için 5 yıl boyunca çalışma yürütüldü, 100 binden fazla belge incelendi.


Sonuçlar, çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunan din adamlarının sayısının bilinenden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.


Soruşturma öncesi, tacizde bulunduğu kanıtlanan 103 rahip vardı, yeni raporda bu sayının 451'e çıktığı tespit edildi.


Eyalet Başsavcılığı, kilise yönetimine ait kurumlarda 2 bin çocuğun cinsel istismara uğradığının belgelendiğini belirtti.


Yaklaşık 700 sayfalık raporda, kilise yönetiminin olayların üstünü örtmeye çalıştığına işaret edildi.


Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda rahiplerin görevden alınmak yerine başka bölgelerde görevlendirildiklerine de raporda yer verildi.



#Kilise
#İstismar
#ABD
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