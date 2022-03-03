Dünya Kim Jong-un orduya talimat verdi 3 Dünya Savaşına hazır olun
AVRUPA

Kim Jong-un orduya talimat verdi: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun

Rusya'nın 'Nükleer Savaş' çıkışı sonrası Kuzey Kore'den korkutan bir haber geldi. Kim Jong-un'un, orduya 3. Dünya Savaşı'na hazır olmaları için talimat verdiği öne sürüldü.

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Haber Merkezi Diğer
Kim Jong-un orduya talimat verdi: 3. Dünya Savaşına hazır olun
Arşiv.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri komutanlarına "3. Dünya Savaşı'na hazır olun" talimatı verdiği iddia edildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan kriz Batı ile Moskova'yı ve yakın ortaklarını karşı karşıya getirdi. ABD başta olmak üzere Batı'lı ülkelerden Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırım kararları alınırken, tüm dünyayı endişelendiren haber Kuzey Kore'den geldi.

  • Kuzey Kore lider, Kim Jong-un, İşçi Partisi üyelerini; güçlü müttefikleri Rusya'nın savaşa girmesi nedeniyle seferberlik için hazır olmaları konusunda uyardı. Kim Jong-un'un Kuzey Koreli komutanlara da "3. Dünya Savaşı'na hazır olun" talimatı verdiği iddia edildi.

Radio Free Asia'ya (RFA) konuşan Kuzey Pyongan'dan bir yetkili: "Eyaletteki her bölgesel parti komitesi, tüm parti üyelerine güçlü müttefikimiz Rusya'nın savaşta olduğunu bildirdi. Bölgesel parti komitesi, herkesin seferberlik için hazır olmasını istedi." diye konuştu.

Kuzey Kore Batı'yı suçluyor

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rsuya-Ukrayna savaşı konusundaki tutumu hakkında açıklama yaptı.Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi:

"ABD ve Batı, Rusya'nın makul ve adil talebine karşı çıkarak, kendisine güvenlik için yasal garanti sağlamayı talep ediyor. NATO'nun doğuya doğru genişlemesini meydan okurcasına sürerken, silah konuşlandırma girişimlerine de devam ederek Avrupa'nın güvenlik ortamını baltaladılar."

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