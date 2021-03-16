Dünya Kim Jong-unun kız kardeşi ABDye seslendi Bela çıkartmayın
ASYA

Kim Jong-un'un kız kardeşi ABD'ye seslendi: Bela çıkartmayın

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Kim Yo-jong.
Kim Yo-jong.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yönetimde etkin isimlerden biri olarak görülen kız kardeşi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde ABD'ye "bela çıkartmama" uyarısında bulundu.

TATBİKAT ELEŞTİRİSİ

Kim Yo-jong devlet medyasında yayımlanan açıklamasında, ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatları nedeniyle eleştirdi.

Amerikan hükümeti, haftalardır Kuzey Kore'yle diplomatik temas kurmaya çalıştıklarını söylemişti.

Pyongyang yönetimi henüz Biden'ın başkanlığını kabul etmedi. Kim Yo-jong, resmi Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Topraklarımızdan okyanusa doğru barut kokusunu yaymaya uğraşan ABD'deki yeni yönetime bir tavsiye. Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" dedi.

Kim, işgal hazırlıkları olarak gördükleri ortak tatbikatlara karşı ülkesinin tavrını tekrarladı ve "Güney Kore yine 'Savaş Yürüyüşünü, 'Kriz yürüyüşünü' seçti" ifadelerini kullandı.

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