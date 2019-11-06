Dünya Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Beyaz fosfor Suriyede kimyasal silah olarak kullanılmadı
ORTADOĞU

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı

Suriye'nin kuzeydoğusunda beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki iddialara, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Başkanı Fernando Arias'tan cevap geldi. Arias, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı. Beyaz fosfor duman kamuflajı yaratma ya da aydınlatma için kullanılır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
OPCW Başkanı Fernando Arias beyaz fosfor bombası kullanıldığı iddialarına cevap verdi.
OPCW Başkanı Fernando Arias beyaz fosfor bombası kullanıldığı iddialarına cevap verdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Fernando Arias, Suriye'nin kuzeydoğusunda beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin, beyaz fosforun kimyasal silah olmadığını ve ''Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadığını'' söyledi.

  • BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Arias, Suriye'nin kuzeydoğusunda beyaz fosfor kullanıldığı iddialarına da cevap verdi.

"Beyaz fosfor kimyasal silah olarak kullanılmadı"

Arias, ''Beyaz fosfor, kimyasal silah değil ve kimyasal karakteri nedeniyle de kimyasal silah olarak kullanılamaz.'' dedi.

"Duman kamuflajı ya da aydınlatma için kullanılır"

  • Beyaz fosforun ''duman kamuflajı yaratma ya da aydınlatma'' için kullanıldığını ve kimyasal silahlar konvansiyonuna dahil olmadığını belirten Arias, ''Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı.'' diye konuştu.

Türk ordusunun beyaz fosfor bombası kullandığı iddia edilmişti

  • Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşı sosyal medya hesaplarında ve bazı medya organlarında, Türk ordusunun beyaz fosfor bombası ve uluslararası savaş hukukuna aykırı mühimmatlar kullandığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır." bilgisi paylaşılmıştı.

"TSK envanterinde kimyasal silah yok"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terör örgütünün kimyasal silah kullanarak bunun suçunu Türk ordusuna atmaya hazırlandığına ilişkin bilgiler geldiğini paylaşarak, "TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığını" vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: ABD ziyareti netleşti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: ABD ziyareti netleşti
Aslan darmadağın!

Aslan darmadağın!

​Galatasaray, 6-0 yenildiği maçta Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
PKKnın kimyasal yalanı ortaya çıktı

PKK'nın kimyasal
yalanı ortaya çıktı

​Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden cevap geldi.
ABD ziyareti netleşti

ABD ziyareti netleşti

Erdoğan ve Trump ziyaret öncesi telefonda görüştü.
Arınç'ın yerinde <br>olsam istifa ederdim

Arınç'ın yerinde
olsam istifa ederdim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TVNET'te konuştu.
Analiz sonuçları <br>belli oldu

Analiz sonuçları
belli oldu

​İstanbul Tarım Müdürlüğü sonuçları açıkladı.
Yakında yeni <br>bilgiler açıklayacağız

Yakında yeni
bilgiler açıklayacağız

Bakan Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklama.

Bin 300 <br>uçuşu iptal etti

Bin 300
uçuşu iptal etti

​İptallerden 180 bin yolcu etkilenecek.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
Siyanür içtikleri tespit edildi

Siyanür içtikleri tespit edildi

4 kardeşin ölümü hakkında ön otopsi raporu açıklandı.

Anne ve baba gözaltına alındı

Anne ve baba gözaltına alındı

3 çocuk apartmanın giriş katına terk edilmişti.
Dolmuşçu <br>her yerde aranıyor

Dolmuşçu
her yerde aranıyor

​1 milyon liralık altın emanet edilen dolmuşçu sırra kadem bastı.
Desteğimiz tam

Desteğimiz tam

​Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bilgiyi ilk kez açıkladı.
O terörist TBMM'ye girmiş

O terörist TBMM'ye girmiş

​CHP'li Ağbaba'nin PYD'li teröriste propaganda yaptırdığı görüntüler çıktı.
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.