Kırcaali Belediye Başkanı Mümün ihale usulsüzlüğü iddiasıyla ifade verdi

22:5428/05/2026, Perşembe
IHA
Bulgaristan’da Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün sorguya alındı

Bulgaristan’da Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, 5 milyon levalık bir kamu ihalesindeki usulsüzlük iddiaları kapsamında yaklaşık 3 saat sorgulandı. Haklar ve Özgürlükler Hareketi olayı "siyasi baskı" ve "Türk-Müslüman topluluğuna bir mesaj" olarak nitelendirirken, destekçileri emniyet önünde toplandı.

Bulgaristan’da Kırcaali Belediye Başkanı ve Haklar ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkan Yardımcısı Erol Mümün, kamu ihalesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili sorguya alındı. Mümün, yaklaşık 3 saatlik sorgunun ardından emniyetten ayrıldı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev’in yaptığı açıklamaya göre Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün 5 milyon levadan fazla değere sahip bir kamu ihalesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili sorguya alındı. HÖH milletvekilleri, destekçileri ve belediye çalışanları, Mümün’e destek vermek amacıyla sorgulandığı emniyet önünde toplandı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yaşanan gelişmeler Bulgaristan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.


HÖH milletvekili Bayram Bayram, Mümün’ün sorguya çağrıldığını ve kendisine resmi olarak tebligat yapıldığını söyledi. Bayram ayrıca belediye binasında polisin arama yaptığını belirtti. Olayın sadece Mümün’e değil, partiye ve destekçilerine yönelik
"siyasi amaçlı bir baskı"
olduğunu vurgulayan Bayram,
"Bunu Haklar ve Özgürlükler Hareketi’ne ve Bulgaristan’daki Türk ve Müslüman topluluğuna bir mesaj olarak alıyoruz"
dedi.

İhale sürecindeki işlemler ve belgelerin incelemeye alındığı öğrenildi.



"Belediye başkanımızın arkasındayız"


HÖH milletvekili Ayten Sabri emniyet önünde yaptığı açıklamada,
"Hepimiz belediye başkanımızın arkasında durduğumuz göstermek için buradayız. Bayramımızın ikinci gününde belediye başkanımızın bu şekilde sorguya alınması haksızlık. Burda toplananlar için haksızlık. Biz her zaman belediye başkanımızın arkasındaydık, aynı şekilde durmaya devam edeceğiz. Her zaman buradayız. Halkımızı da en iyi şekilde temsil ettiğimiz düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.

Mümün, yaklaşık 3 saatlik sorgunun ardından emniyetten ayrıldı.



