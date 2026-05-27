Kılıçdaroğlu kurultay için sinyal verdi: Herkes gerçekleri öğrenecek

Mahkeme kararı ile görevine geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki evinin bahçesinde gazetecilerle bayramlaştı.

Dün kendisini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aradığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli aradı. Teşekkür ettim kendisine. Eee doğal olarak her bayramda bir şekilde bayramlaşıyorduk. Sayın Bahçeli'nin böyle kibar bir özelliği var. Sadece bayramlaştık. Zaten bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor. Karşılıklı teşekkür ederek telefonları kapatıyoruz" dedi.

"BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığını tanımadığını duyuran CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'le ilgili sorulara ise şöyle cevap verdi: "Bayramlaşma da olur. Tabii niye olmasın? Olur yani. Yüz yüze ge liriz niye gelmeyelim arkadaşlar? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Dolayısıyla bütün partililerimiz de buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Böyle ayrışmak, kavga etmek doğru değil.

Bizim partinin ciddi bir itiraz kültürü vardır ve bu itiraz kültürü partiyi diri tutar. Bu yeni değil daha öteden beri olan bir gelenektir bu. Çünkü herkes düşüncesini özgürce ifade eder.

ÖZEL'İN ÇAĞRISINA CEVAP

Özgür Özel'in "2 milyon üyeye danışalım genel başkan seçelim. Eğer seçilmezsem, seçilenin elini öperim ömrüm boyunca yanında gezerim” çağrısına da cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer." ifadelerini kullandı.

"İHRAÇ HEMEN OLMAZ, KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZ"

Özel'in grup başkanlığının iptali başvurusu ve kurultay tarihinin sorulduğu CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: Arkadaşlar bir sürü dedikodu bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde bir ciddiyetle yönetilir. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. Hukuk içinde kalmak zorundasınız.

İhraç... İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor? Bakarsınız oraya. O kurala göre yaparsınız. Geçmişte buna benzer uygulamalar olmuştur. Daha ortada bir şey yok, toplanacağız bakalım. 1 Haziran'da büyük bir olasılıkla toplanacağız. Merkez Yönetim Kurumu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.

"GENEL MERKEZİN KAPISI HALKA KAPATILAMAZ"

(CHP Genel Merkezi'ndeki olaylara ilişkin....) Herkes yasalara uymak zorundadır değerli arkadaşlarım. CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Bir CHP milletvekili, bir CHP grubu CHP Genel Merkezi'ne gittiği zaman CHP Genel Merkezi'nin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP Genel Merkezi'nin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir.

CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Bolu Belediye Başkanı gelip genel merkezin önünde beni protesto ettiğinde arkadaş eğer arzu ederse genel merkeze gelsin çay ısmarlayın dedim. Böyle bir yapıdan siz çıkıp da ben kapıları kapatacağım diyeceksiniz... Olmaz kapılar kapanmaz. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Kapanması ne demektir? Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor.

CHP genel merkezi 24 saat açıktır. Nöbetçi vardır. CHP milletvekilleri randevu alarak gelmezler CHP genel merkezine. Burası devlet dairesi değil. Partiye her saatte her zaman herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Çıkıp da bir şey mi söyledik? Onları dövdük mü? Hayır efendim. Ya demokrasiye inanacaksınız ya baskıcı rejimden yana olacaksınız. Biz demokrasiye inanıyoruz. Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.

Girseydi vekiller ne olacak ya? Kavga mı çıkacaktı yani? Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.



