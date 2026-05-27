Kılıçdaroğlu'ndan maaş talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ekibinden alınan bilgiye göre, parti çalışanlarının maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri planlandığı gibi gerçekleştirilecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, “Partideki işleyişte herhangi bir sıkıntı yok, çalışan herkesin maaşlarının ödemesinin talimatı verildi” açıklaması yaptı.