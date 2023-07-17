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Dünya

Kırım köprüsünde acil durum: Araç trafiğine kapatıldı

Kırım köprüsünün “acil durum” nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği iddia edilirken, Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde ise köprüden dumanların yükseldiği görüldü.

07:10 . 17/07/2023 Pazartesi
AA
Köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti

Köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, yaptığı yazılı açıklamada, köprüde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını ifade etti.


Söz konusu acil durum nedeniyle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirten Aksenov, “Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor.” ifadesini kullandı.


Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor.

Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor.


Köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.


#Kırım
#Rusya
#Ukrayna
17 dakika önce
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