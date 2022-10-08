Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nde patlama

Rusya'nın devlete bağlı RIA haber ajansı, Kırım'daki Kerç köprüsünde bir yakıt tankerinin patlayarak yanmaya başladığını bildirdi. Köprü Rusya'nın Kırım'ı 2014'te ilhak ettiği süreçte büyük stratejik önem taşımıştı.

Rusya'nın RIA devlet Haber ajansının bildirdiğine göre, bu sabah erken saatlerde Kırım'daki Kerç köprüsünde bir yakıt tankı yanarken, Ukrayna medyası da köprüde bir patlama olduğunu bildirdi.

Yerel yetkililere dayandırılan haberlerde "Ön bilgilere göre, Kırım köprüsünün bölümlerinden birinde bir yakıt tankı yanıyor" denirken nakliye kemerlerinde hasar olmadığı bildirildi.

Köprüde Trafik durduruldu.

Ukrayna medyası, köprüde sabah saat 06.00 sıralarında bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

REKLAM

Ayrıntılar geliyor...

DÜNYA Zelenski: Referandumlar başka bir Kırım senaryosu