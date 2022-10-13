Dünya Kıyameti koparacak iddia Kırım Köprüsündeki patlama ile ilgili şok görüntü
AVRUPA

Kıyameti koparacak iddia: Kırım Köprüsü'ndeki patlama ile ilgili şok görüntü

Rusya ile Kırım arasındaki tek kara bağlantısını sağlayan Kırım Köprüsü 8 Ekim'de Ukrayna tarafından patlatıldı. Patlamanın köprü üzerinden geçen bir TIR ile gerçekleştirildiği belirtiliyordu. Ancak bugün ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. Rusya'nın 'Yıkılırsa kıyamet kopar' dediği köprünün ABD'nin Ukrayna'ya verdiği sualtı drone'u ile vurulduğu öne sürüldü.

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Kıyameti koparacak iddia: Kırım Köprüsündeki patlama ile ilgili şok görüntü
Köprünüm vurulma anı

Rusya'nın Kırım ile bağlantısını sağlayan tek yol olan Kırım Köprüsü, 8 Ekim'de Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bir saldırı ile patlatıldı. Ukrayna'nın saldırıyı patlayıcı dolu bir TIR ile gerçekleştirdiği öne sürüldü. Rusya'nın 'Yıkılır ise kıyamet kopar' dediği köprünün patlatılması dünyayı tedirgin etti. Saldırının yankıları sürerken yeni ortaya çıkan bir görüntü ortalığı karıştıracak bir iddiayı gündeme getirdi. ABD'nin nisan ayında Ukrayna'ya verdiği sualtı drone'u Kırım Köprüsü'ne saldırıda kullanılmış olabilir. Köprünün altında patlamadan hemen önce görülen cismin görüntüsü bu iddiayı güçlendiriyor.

8 Ekim'de Rusya-Ukrayna savaşı başka bir boyuta taşındı. İlhak edilen Kırım ile Rusya arasındaki tek karayolu bağlantısı olan Kırım Köprüsü Ukrayna tarafından bir saldırı ile yok edilmek istendi. Dünya ajanslarının son dakika olarak duyurduğu patlama sonrası Kırım Köprüsü ağır hasar aldı.

"SALDIRI PATLAYICI DOLU TIR İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ" İDDİASI

Dünyayı şoke eden saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde patlama sırasında bir TIR'ın köprüden geçtiği görüldü. Saldırının patlayıcı yüklü olan bu TIR ile gerçekleştirildiği iddia edildi. Dünya günlerce saldırıyı bu perspektifte inceledi, değerlendirdi.

ORTALIĞI KARIŞTIRICAK İDDİA

Ancak İngiliz DailMail'de yer alan bir haber ortalığı karıştıracak cinsten. ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarının içinde sualtı drone'u da yer alıyordu. Yeni çıkan görüntülerde köprünün alttan vurulduğu izlenimi oluşuyor. Bu da saldırının sualtı drone'u ile yapılmış olabileceği iddiasını güçlendiriyor.

PATLAMADAN HEMEN ÖNCE BİR CİSİM GÖRÜLÜYOR

Yeni ortaya çıkan görüntülerde patlamadan hemen önce Kırım Köprüsü altında bir cisim görülüyor. Bu cismin sualtı dorne'u olabileceği iddia ediliyor.

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