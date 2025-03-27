Kızıldeniz'de büyük felaket: 44 turist taşıyan denizaltı battı

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kenti açıklarında bir turist denizaltısının batması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 44 yolcu taşıyan denizaltıdan 29 kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklandı.





Denizaltının ‘Sindbad' adını taşıdığı ve limana yakın bir yerde battığı belirtildi.





Rusya'nın Hurgada Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, denizaltı aracında çocuklar dahil 45 kişinin bulunduğu, tüm turistlerin Rus olduğu bildirildi. İlk bilgilere göre yolcuların çoğunun kurtarıldığı aktarıldı.

Sindbad denizaltı

Sindbad, Hurgada bölgesinde birkaç yıldır turistik geziler düzenliyor.





Şirket, dünyadaki "14 eğlence amaçlı denizaltıdan" ikisine sahip olduğunu söylüyor.





Turistler denizde 25 metre derinliğe kadar seyahat ederek "500 metrelik mercan resiflerini ve deniz canlılarını" keşfetme olanağı buluyor.





Sindbad Denizaltıları'nın web sitesindeki bilgilendirme metnine göre, denzialtında 44 yolcu koltuğu, iki pilot koltuğu ve her yolcu için büyük bir yuvarlak görüş penceresi bulunuyor.







