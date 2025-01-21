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Gazze'deki ateşkes Kızıldeniz'de tansiyonu düşürebilir: Sisi'den önemli açıklama

Gazze'deki ateşkes Kızıldeniz'de tansiyonu düşürebilir: Sisi'den önemli açıklama

14:4221/01/2025, Salı
AA
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<p>Sisi, Mısır ekonomisinin bel kemiği olan Süveyş Kanalı hakkında açıklama yaptı.</p>
Sisi, Mısır ekonomisinin bel kemiği olan Süveyş Kanalı hakkında açıklama yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasıyla Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki gerilimin düşmesini beklediklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez ile bir görüşme gerçekleştirdi.

IMO'nun çalışma alanlarında ikili işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Suveyş Kanalı'nın varlığıyla hem Akdeniz hem de Kızıldeniz'e açılan sahillere sahip Mısır'ın kargo ve deniz taşımacılığında büyük imkanlara sahip olduğuna işaret edildi.

Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki durumun da değerlendirildiği Sisi ve Dominguez görüşmesinde, söz konusu bölgenin uluslararası deniz ticaretinin büyük güzergahlarından biri olması hasebiyle güveni yeniden sağlama olanakları konuşuldu.

Sisi, Dominguez ile buluşmasında özellikle Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından sonra Babu'l Mendeb Boğazı'nda gerilimin sakinleşmesini beklediklerini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, daha önce Suveyş Kanalı gelirlerinin, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki gelişmeler sebebiyle 2024 yılında yaklaşık 7 milyar dolar düştüğünü duyurmuştu.

#Mısır
#Kızıldeniz
#Husiler
#deniz ticareti
#Süveyş Kanalı

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