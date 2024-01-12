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Dünya

Kızıldeniz'de tansiyonu yükseltecek hamle! Avrupa Birliği devreye girdi: Bölgeye gönderiyor

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak Yemendeki Husiler, birkaç aydır Kızıldeniz’deki ticari gemileri drone ve roketlerle hedef alıyordu. Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'e havadan ve denizden saldırı düzenledi. Bu gelişmeler sonrası bölgede gerilimi artıracak bir hamle de Avrupa Birliği'nden (AB) geldi. ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, AB'nin Kızıldeniz'e en az 3 savaş gemisi göndermeyi planladığını iddia etti.

12:57 - 12/01/2024 Cuma
AA
Politico, AB'nin Husi saldırılarına karşı Kızıldeniz'e savaş gemileri göndermek istediğini öne sürdü.
Politico, AB'nin Husi saldırılarına karşı Kızıldeniz'e savaş gemileri göndermek istediğini öne sürdü.
Politico'nun AB Dış İlişkiler Servisine ait belgeye dayandırdığı haberine göre
AB
,
"Kızıldeniz'den Körfez'e kadar daha geniş alanda faaliyet gösterecek yeni bir AB operasyonu oluşturmayı"
hedefliyor.

En az 3 savaş gemisi gönderilecek

Şubat sonu başlayacağı tahmin edilen operasyon kapsamında
"en az bir yıl süreyle çoklu görev kabiliyetine sahip en az 3 savaş gemisinin"
bölgeye gönderileceği öne sürüldü.

Fransa, Almanya, Yunanistan...

Fransa liderliğinde Körfez Bölgesi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ni kapsayan bölgede yapılan ortak gözetleme operasyonu Agenor'u temel alacak operasyona AB ülkelerinden
Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç ve Portekiz'in
de katılacağı iddia edildi.


ABD ve İngiltere, Yemen'de Husilere ait hedefleri vurmuştu

Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da saldırıya destek verdiğini bildirmişti.

ABD medyasındaki haberlerde ABD ve İngiltere ordu kuvvetlerinin en az 12 Husi hedefini vurduğu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığı belirtilmişti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir
"tedarik zinciri krizinin"
başlayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.



#Yemen
#Avrupa Birliği
#Kızıldeniz
#ABD
#AB Dış İlişkiler Servisi
#Husi
#Politico
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