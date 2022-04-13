Putin'in yakın arkadaşı Ukraynalı firari milletvekili Medvedchuk yakalandı

Ukraynalı siviller Polonya'ya göç etmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bir buçuk ayı geride bırakırken ülkenin özellikle doğu kısmındaki şiddetli çatışmalardan kaçan siviller, Lviv üzerinden trenlere binip Polonya'nın ikinci büyük kenti Krakow'a gelmeye devam ediyor.



Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu savaş mağdurları, yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ve evcil hayvanlarıyla trenlere binerek Polonya ya da Avrupa'nın diğer şehirlerine doğru yola çıkıyor.



Savaşın başlamasından bu yana 4 buçuk milyon Ukraynalının ülkelerini terk ettiği tahmin ediliyor.



Ukrayna'da şu ana kadar en az 1.842 sivil öldü ve 2.493 kişi yaralandı.