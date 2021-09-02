Dünya KKTC açıklarında petrol sızıntısına dair kirliliğe rastlanmadı
AVRUPA

KKTC açıklarında petrol sızıntısına dair kirliliğe rastlanmadı

KKTC sahillerine doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin çalışmalar sürüyor. Uydu ile kirlilik tespit edilen Erenköy açıklarında, 50 metre deniz altından alınan görüntüde kirliliğe rastlanmadı. İHA'lar tarafından koordinatları iletilen bölgelerde yapılan incelemede de herhangi bir kirliliğe rastlanmadı.

Haber Merkezi AA
KKTC açıklarında petrol sızıntısına dair kirliliğe rastlanmadı
Fotoğraf: Arşiv

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karpaz açıklarında, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Teknopark çatısı altındaki teknoloji şirketleri Cyprus Robotics, Caretta Robotics ile DAÜ Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ve DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü ortak çabası ile geliştirilen denizaltı görüntüleme sistemleriyle de inceleme yapıldı.

DENİZİN ALTINDAN GÖRÜNTÜ ALINDI

Önceden uydu ile kirlilik tespit edilen, Erenköy'ün yaklaşık 7 deniz mili kuzey batısında, 50 metre deniz altından görüntü alındı ancak herhangi bir kirliliğe rastlanmadı.

Bununla birlikte kuzeybatı yönünde güçlü su altı akıntısı tespit edildi. Uydu görüntüsünde tespit edilen sızıntının kuzey batı yönünde ilerlediği tahmin ediliyor.

İHALAR HAVADAN TARAMA YAPIYOR

İHA'lar tarafından koordinatları iletilen bölgelerde yapılan incelemede de herhangi bir kirliliğe rastlanmadı.

İncelemede, petrol sızıntısının katılaşıp derine indiği, buradan da su altı akıntılarla açığa taşındığı ve Karpaz kıyılarına şu an için tehdit oluşturmadığı tespit edildi.

Öğleden sonra insansız hava araçları (İHA) yeniden havadan görüntü alıp kirlilik tespit edilen noktaların koordinatlarını Apostolos Andreas Manastırı açıklarında demirleyen römorkörlere iletecek. Deniz altından inceleme çalışmaları de devam edecek.

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