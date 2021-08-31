Dünya Petrol sızıntısı KKTCye ilerliyor
AVRUPA

Petrol sızıntısı KKTC'ye ilerliyor

Suriye'nin Banyas kentindeki Termal Santral'den denize sızan petrol, KKTC sahillerine doğru ilerliyor. KKTC Başbakanlığı, kriz masası kurdu. Sızıntının adaya ulaşmasını engellemek için yürütülecek çalışmalara, Türkiye de üç gemi ile destek veriyor.

Haber Merkezi AA
Petrol sızıntısı KKTCye ilerliyor
Ekipler tüm önlemlerini alırken, ciddi miktardaki yakıtın KKTC'yi teğet geçeceği yönünde beklenti bulunuyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santral'den geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesiyle, Başbakanlıkta bir kriz masası kuruldu.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Suriye'den denize sızan ve Ada'ya doğru ilerleyen petrolün Türkiye ile iş birliği içinde takip edildiğini söyledi.

EKİPLER HAZIR BEKLİYOR

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Suriye'den sızan yakıta karşı neler yapılabileceği konusunda tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri, Karpaz bölgesinde konuşlandırıldı. Çevre Koruma Dairesi personeli de Karpaz bölgesinde hazır bulunuyor.

TÜRKİYE 3 GEMİ GÖNDERDİ

Türkiye'den uzman bir ekip de yarın Ada'ya gelerek çalışmalara başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatı ile 3 gemi, ekipmanlarıyla yola çıktı.

Uydu aracılığıyla takip edilen yakıtın seyrine göre uzman ekipler müdahalede bulunacak.

Rüzgarın yönünü değiştirmesiyle birlikte petrol sızıntısı kuzeye yöneldi. Sızıntı Hatay'a ilerleyebilir.

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