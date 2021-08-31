Petrol sızıntısı KKTC'ye ilerliyor

Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santral'den geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı.
Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesiyle, Başbakanlıkta bir kriz masası kuruldu.
KKTC Başbakanı Ersan Saner, Suriye'den denize sızan ve Ada'ya doğru ilerleyen petrolün Türkiye ile iş birliği içinde takip edildiğini söyledi.
EKİPLER HAZIR BEKLİYOR
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Suriye'den sızan yakıta karşı neler yapılabileceği konusunda tüm tedbirlerin alındığını aktardı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri, Karpaz bölgesinde konuşlandırıldı. Çevre Koruma Dairesi personeli de Karpaz bölgesinde hazır bulunuyor.
TÜRKİYE 3 GEMİ GÖNDERDİ
Türkiye'den uzman bir ekip de yarın Ada'ya gelerek çalışmalara başlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatı ile 3 gemi, ekipmanlarıyla yola çıktı.
Uydu aracılığıyla takip edilen yakıtın seyrine göre uzman ekipler müdahalede bulunacak.
Rüzgarın yönünü değiştirmesiyle birlikte petrol sızıntısı kuzeye yöneldi. Sızıntı Hatay'a ilerleyebilir.