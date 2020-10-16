Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya KKTC Başbakanı Tatar Kıbrıs eski Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz var, petrol var, gaz var ve hidrokarbon var
AVRUPA

KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs eski Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz var, petrol var, gaz var ve hidrokarbon var

Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğuna işaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tatar, "Türkiye ile kavga ederek hiçbir şey çözemezsiniz. Kıbrıs eski Kıbrıs değil. Doğu Akdeniz var, petrol var, gaz var ve hidrokarbon var. Karadeniz'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de yakın gelecekte doğal gaz bulunacaktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
KKTC Başbakanı Ersin Tatar.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar.

KKTC Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi’ne gitmesinin müjdeli bir haber anlamına geldiğini belirterek “İnşallah Akdeniz'de de buluşlar olacak. Bunu ümit ediyoruz” dedi.

'Cumartesi günü Karadeniz'deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız'
OYNAT 01:05
'Cumartesi günü Karadeniz'deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız'
  • KKTC'de pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde açıklama yapan Tatar, vatandaşı sandığa çağırdı. Tatar "Gerçekten herkese kucak açan, bu ülkede istikrarı, Türkiye ile olan ilişkileri savunacak, dünyaya sesimizi en iyi şekilde duyuracak bir siyaset adamı olduğuma inanırım. Her geçen gün halkın büyük kesimleri de bunu görüyor. Çok mutluyum. Gerçekten kazanacağım belli olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor, cumartesi günü açıklayacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor, cumartesi günü açıklayacağız

‘TÜRKİYE İLE KAVGA EDEREK HİÇBİR ŞEY ÇÖZEMEZSİNİZ’

Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, "Türkiye ile kavga ederek hiçbir şey çözemezsiniz. Kıbrıs eski Kıbrıs değil. Doğu Akdeniz var, petrol var, gaz var ve hidrokarbon var. Bütün bunların içerisinde bu kadar değişik ülkelerin burada stratejik pozisyon alma gayretleri var. Rumlarla federasyon adına Türkiye'nin buradan gitmesini hiç kimse bekleyemez. Bu kabul görmez. Yeni perspektifte bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi’ne gidiyor. Karadeniz'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de yakın gelecekte doğal gaz bulunacaktır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan şaşırtan açıklama: Rum tarafının silahlandırılmasına karşı çıktı
GÜNDEM
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan şaşırtan açıklama: Rum tarafının silahlandırılmasına karşı çıktı

‘SEÇİLİRSEM, İLİŞKİLER DÜZELECEK’

Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bazı söylemlerinin Türkiye ile ilişkileri gerdiğini ifade etti. Tatar, bu durumun 80 milyonu etkilediğini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı ekonomisi kültür sosyal hayatı için her türlü faaliyetimiz için daha iyi ilişkiler geliştirebileceğime inanmaktayım" ifadelerini kullandı.

  • Tatar şunları kaydetti;
  • Sayın Akıncı hep spekülatif konuşuyor, bana zarar vermek için bir Cumhurbaşkanı olarak çıkıp halkın gözünün içine baka baka bazı şeyler söylüyor. Bir kere ben bunu kabul etmiyorum. Türkiye'ye de bu kadar laf atma bambaşka bir şey. Böyle bir şey daha önce hiç görülmedi gerçekten çok üzülüyorum. Bu artık mantığı aşmış durumda. Seviyenin bu kadar aşağılara çekilmesi... Türkiye'ye haksızlık yapılıyor ve bu kabul görmez ve bu ilişkilere büyük zarar verir. Zarar görecek olan halktır ve devlettir.

KKTC Başbakanı Tatar: NAVTEX haklı bir adım Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkesi
DÜNYA
KKTC Başbakanı Tatar: NAVTEX haklı bir adım Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz ama...
GÜNDEM
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz ama...

KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye’ye can kurban
DÜNYA
KKTC Başbakanı Tatar: Böyle Türkiye’ye can kurban
Abone Ol Google News
Popülerlikle eşdeğer

Popülerlikle eşdeğer

​Estetik skandallarına rağmen güzelleşme arzusu bitmek bilmiyor.
Yunanistandaninsanlık dışı hareket

Yunanistan'dan
insanlık dışı hareket

Sığınmacıları sağır edecek cihaz yerleştirdiler.
Suudi Arabistanın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiyeye destek yağıyor

800 km ötedeki hedefi vuracak..

Bir futbolcu pozitif!

Bir futbolcu pozitif!

Trabzonspor'da koronavirüs vakasına rastlandı.

Kılıçlı sahnede korkutan kaza

Kılıçlı sahnede korkutan kaza

Oyuncu Ekin Koç apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yezidileri ön safta savaştırıyor

Yezidileri ön safta savaştırıyor

​Ermenistan, Dağlık Karabağ'da savaşacak yeni birlik kurdu.

Türkiye'nin tarihi gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.