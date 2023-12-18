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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Putin Kuzey Kıbrıs politikasını gözden geçirmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya ile KKTC arasında doğrudan diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğini belirtti. Tatar, "Başkan Putin'den bizzat Kuzey Kıbrıs ile ilişkiler konusunu ele almasını rica ediyorum" dedi.

10:01 - 18/12/2023 Pazartesi
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Ersin Tatar - Putin
Ersin Tatar - Putin

Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konsolosluk hizmeti vermeyi kararlaştırdı.


Konsolosluğun, Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülükleri karşılamak amacıyla açılmasına karar verildi.


Doğrudan diplomatik ilişki istedi


Rus basınına konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Moskova'dan kendilerini tanımasını istedi.


Tatar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, KKTC ile doğrudan diplomatik ilişkiler kurmayı düşünmesini talep etti.


'KKTC'yi tanıyın' çağrısı


TASS haber ajansına demeç veren Tatar, şunları söyledi:


Rusya ile ilişkilerimizin gelişmesini ve genişlemesini arzu ediyoruz, bu nedenle tüm Ruslara şükranlarımı sunuyor.


Rus yetkililerden ve Başkan Putin'den bizzat Kuzey Kıbrıs ile ilişkiler konusunu ele almalarını rica ediyorum.


"KKTC politikasını yeniden gözden geçirmesini rica ediyorum"


Kremlin'in KKTC politikasını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı:


Rusya liderliğinden ve Rus halkından, özellikle Ukrayna'da yaşananlardan sonra ve dünyada olup bitenleri küresel değişimlerle birlikte dikkate alarak KKTC'ye yönelik politikasını yeniden gözden geçirmesini rica ediyorum.


"Aynısı Türkiye için de geçerli"


Tatar, Moskova'nın Kuzey Kıbrıs'la doğrudan ilişkileri olmasının, "Rusya dahil tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirmek isteyen Türkiye'ye de fayda sağlayacağını" belirtti ve ekledi:


Rusya, Ukrayna'da yaşanan olaylardan dolayı kendini güvende hissetmediği için harekete geçti. Aynısı Türkiye için de geçerli. Rusların, Türkiye'nin istediği şeyi takdir etmesi gerektiğine inanıyorum:


Kıbrıslı Türklerin adanın kuzey kesiminde kendi devletlerinde egemenlik haklarına sahip, ancak Rum tarafıyla işbirliği içinde kendi kaderlerini tayin etmeleri.




#Ersin Tatar
#KKTC
#Putin
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