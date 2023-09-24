KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Kıbrıs'ta 'iki devletli çözüm' vurgusu: Amacımız barış ve huzur içinde yaşamak

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Tatar, Rum tarafının engellemesi nedeniyle, Ercan Havalimanı'na hala doğrudan uçuş yapılamadığını hatırlattı.
"Amacımız barış ve huzur içinde yaşamak"
Rumların, Türk halını asimile etmeyi ve Kıbrıs'ı tamamen bir Yunan adası yapmaya çalıştıklarını ifade eden Ersin Tatar, BM'deki görüşmelerde Rum kesiminin oluşturduğu izolasyonu Türkiye'nin sayesinde aşabildiklerini ve seslerini duyurabildiklerini belirtti.
"Egemenlik ve eşitlik ilkeleri ön koşul"
BM Genel Sekreteri Guterres ile Cenevre'de yaptığı görüşmeyi hatırlatan Ersin Tatar şunları söyledi: