Dünya KKTC hükümetinden Maraş açılımı 42 yıl sonra açılacak
AVRUPA

KKTC hükümetinden 'Maraş' açılımı: 42 yıl sonra açılacak

KKTC hükümetinden 'Maraş' açılımı: 42 yıl sonra açılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti 1974 yılından beri kapalı olan Maraş'ın açılması yönünde önemli bir karar aldı. Bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu 'Hayalet Şehir' Maraş, 42 yıldır terk edilmiş durumdaydı.

Haber Merkezi DHA
'Hayalet Şehir' Maraş, 42 yıldır terk edilmiş durumdaydı.
'Hayalet Şehir' Maraş, 42 yıldır terk edilmiş durumdaydı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapalı Maraş'a uzman bir ekibin girerek, envanter çalışması kararı alındığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nun Kapalı Maraş konusunu değerlendirdiğini kaydeden Özersay, "Bu konuyla ilgili bilimsel envanterlerin değerlendirileceğini" söyledi.
Özersay, "Hukuken KKTC’de askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş’ta çalışma yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu koşullar hakkında değerlendirme yapacak" dedi.

'ADIM ATMAK GEREKİYORDU'

DHA'nın edindiği bilgilere göre, kapalı Maraş'ın statüsünün netleşmesi için KKTC ve Ankara birlikte hareket etme kararı aldı. Buna göre, ilk KKTC'den uzman bir ekip Maraş'a girecek, taşınır ve taşınmaz mülklerin listesini çıkaracak.

Ortaya çıkacak bilimsel rapor eşliğinde açıklama yapılacak. KKTC'den üst düzey bir yetkili, "Kapalı Maraş konusunda artık bir adım atılması gerekiyordu. Bunun çalışması yapılacak" dedi.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş’ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor.

Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

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Maraş neden kapalı kaldı?

1974'te İkinci Kıbrıs Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Gazimağusa, Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesinde bulunuyor. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunan bölgede, altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiş durumda.Annan Planı'na göre kapalı Maraş'ın Rumların denetimine bırakılması planlanıyordu; ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türklerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafından reddedildi.

1970'li yılların başında Akdeniz Bölgesi'nin en gözde tatil noktalarından biri olan Maraş, Avrupa'nın milyoner iş adamlarına, dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yaparken bir anda karanlığa bürünüp "Hayalet Şehir" olmaya terk edildi.

Harekat sonrası hiçbir şeye dokunulmamış durumda. Her şey bırakıldığı gibi, son haliyle duruyor.

Bölgede bulunan otellerdeki yatak sayısı, KKTC'deki toplam otel yatak sayısıyla neredeyse eşit.

Annan Planı'na göre Rum tarafının denetimine bırakılması gereken Maraş, yapılan referandum ile Kıbrıs Türklerine bırakıldı. Ancak, bu durum bile hayalet şehre kilit vurulmasını engelleyemedi.

Bölgeden yalnızca araçla geçilebildiğinden neredeyse herkes fotoğraf çekmeye yelteniyor. Ancak bölgeden herhangi bir kayıt almak yasak; fotoğraf ya da video çekemiyorsunuz.
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