Dünya KKTCdeki muhalefet partisi TDP de Rum tarafı gibi rahatsız Erdoğanın konuşmasını boykot edecekler
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KKTC'deki muhalefet partisi TDP de Rum tarafı gibi rahatsız: Erdoğan'ın konuşmasını boykot edecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış Harekâtı yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaret, Rum tarafı kadar KKTC'deki muhalefet partilerinden Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) de rahatsız etti. TDP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Meclisi'nde yapacağı konuşmayı boykot etme kararı aldı.

Haber Merkezi Diğer
KKTCdeki muhalefet partisi TDP de Rum tarafı gibi rahatsız: Erdoğanın konuşmasını boykot edecekler
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış Harekâtı yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaret Türkiye karşıtlarını rahatsız ediyor.

RUM TARAFI RAHATSIZ

Rum medyası "Erdoğan kimseyi dinlemiyor baskı yapılmalı, ziyareti engellenmeli" manşetleri ile duydukları rahatsızlığı dile getirirken, Rum yönetimi de ABD, Fransa ve Rusya nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini engellemek için girişimlerde bulunuyor.

ERDOĞAN'I DİNLEMEYECEKLER

T24'de yer alan habere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhalefette bulunan partilerden Toplumcu Demokrasi Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yapacağı konuşmayı boykot etme kararı aldı. TDP'liler, Erdoğan'ın konuşmasını dinlemeyecek ve oturuma katılmayacak.

TDP'DEN AÇIKLAMA

TDP'den yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının iradesine ve kimliğine müdahale yapıldığı" savunularak "İddia edildiği gibi eşit egemen devlet yerine alt yönetim algısını güçlendirecek adımların atılması tespitinden hareketle TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı" ifadesi kullanıldı.

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