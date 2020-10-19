KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mazbatasını aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mazbatasını aldı. Başkent Lefkoşa'daki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerleşkesinde düzenlenen törende, YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, Tatar'a mazbatasını teslim etti.

Koronavirüsten dolayı bahçede tören

Törende konuşan Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı YSK'ya ve salgın koşullarına rağmen cumhurbaşkanı seçiminin iki turunda da katılma teveccühü gösteren halka teşekkürleri iletti. Tatar, kendisine oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür ederek, 5 yıl sürecek KKTC cumhurbaşkanlığı görevinin şahsına verilmesinin hayırlı olmasını diledi.

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'Görevimi en iyi şekilde yapacağım'

Cumhurbaşkanı Tatar, "Önemli olan KKTC'nin en üst makamı olan cumhurbaşkanlığı makamında, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve esenliği için çalışmalar yürütmektir. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde, bu görevi en iyi şekilde yapacağıma dair inancımı sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha halkıma gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Ant içerek göreve başlayacak

Bazı bakan ve milletvekilleri de tören sırasında hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde ant içerek göreve başlayacak.