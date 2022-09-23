Dünya Kolera salgını hıza yayılıyor 10 can daha aldı
AFRİKA

Kolera salgını hıza yayılıyor: 10 can daha aldı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Gombe eyaletinde 10 kişinin kolera salgınından hayatını kaybettiği bildirildi. Salgınla mücadele kapsamında bölgelerde 13 sağlık tesisinin kurulduğunu aktaran Dahiru, bölge halkına tedbirli olunması çağrısında bulundu

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Haber Merkezi AA
Kolera salgını hıza yayılıyor: 10 can daha aldı
Nijerya'nın Gombe eyaletinde kolera salgını 10 can aldı

Gombe Eyaleti Sağlık Komiseri Habu Dahiru, yaptığı açıklamada, son zamanlarda eyaletin birçok bölgesinde devam eden şiddetli yağışların ve su baskınlarının kolera salgınına yol açtığını belirtti.

Dahiru, eyaletin 5 bölgesinde 236 kişiye kolera teşhisi konulduğunu, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Salgınla mücadele kapsamında bölgelerde 13 sağlık tesisinin kurulduğunu aktaran Dahiru, bölge halkına tedbirli olunması çağrısında bulundu.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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