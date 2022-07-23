Dünya Köln Havalimanında kriz derinleşiyor Yolcu kuyruğu dışarı taştı seferler aksadı
AVRUPA

Köln Havalimanı'nda kriz derinleşiyor: Yolcu kuyruğu dışarı taştı seferler aksadı

Avrupa’daki havalimanlarında yaşanan personel krizi devam ederken, Almanya’daki Köln-Bonn Havaalanı'nda yolcu kuyruğu dışarı taştı seferler aksadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Köln Havalimanında kriz derinleşiyor: Yolcu kuyruğu dışarı taştı seferler aksadı
Almanya’daki Köln-Bonn Havaalanı’nda uzun kuyruklar oluştu.

Avrupa’da koronavirüs salgınında havalimanlarında görevli personelin işten çıkarılmasının ardından başlayan personel krizi devam ediyor. İngiltere, Fransa ve Hollanda’nın yanı sıra Almanya’daki havalimanlarında da kriz yaşanıyor.

Almanya’nın özellikle Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan havalimanlarındaki personel eksikliği devam ederken, çok sayıda bölgeye uçuş azaltıldı. Yolcu kuyruğu havalimanı giriş kapısının dışına taşarken, yolcular uzun beklemeler sonrası alana giriş yapabiliyor.

Köln-Bonn Havaalanı’nda saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, yaşanan personel eksikliğinin biran önce giderilmesini istiyor. Yetkililer ise, yolculara her zaman olduğundan daha erken saatlerde havaalanında olmaları uyarısı yapıyor.

Köln Havalimanı'nda kriz derinleşiyor: Yolcu kuyruğu dışarı taştı seferler aksadı
OYNAT 00:59
Köln Havalimanı'nda kriz derinleşiyor: Yolcu kuyruğu dışarı taştı seferler aksadı
Avrupa'da havalimanlarında personel krizi büyüyerek devam ediyor. Almanya'nın Köln Havalimanı'nda personel yetersizliğinden dolayı meydana gelen uzun kuyruk böyle görüntülendi.


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