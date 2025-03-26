Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Kolombiya'da silahlı örgüt üyesi 13 kişi etkisiz hale getirildi

Kolombiya'da silahlı örgüt üyesi 13 kişi etkisiz hale getirildi

08:2526/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Kolombiya ordusunun düzenlediği operasyonlarda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubu 13 kişi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kolombiya ordusu tarafından Kuzey Santander, Narino, Valle del Cauca ve Choco yönetim bölgelerindeki kırsalda eski FARC ve ELN üyelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda silahlı örgüt üyesi 13 kişi etkisiz hale getirildi. Ordunun havadan ve karadan sürdürdüğü operasyonlarda, ciddi miktarda silah, patlayıcı madde ve iletişim ekipmanı ele geçirildi. Yetkililer, bölgedeki askeri harekatın süreceğini bildirdi.




#eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC)
#Kolombiya
#operasyonlar
#Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Günahlardan bağışlanma duası: Tövbe ve istiğfar duası yapılışı