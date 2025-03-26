Japonya'da 4 gündür süren orman yangınları başka bir eyalete daha sıçradı

Japonya'nın Ehime ve Okayama eyaletlerinde 23 Mart'ta çıkan orman yangınları 4 gündür söndürülemedi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Ehime eyaletinin Imabari şehrinde başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangını 306 hektarlık alanı yaktı. En az 5 bin 988 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bugün itibariyle 139 kişinin geçici tahliye merkezlerinde kaldığı bildirildi.