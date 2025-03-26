Güney Kore'deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 18'e yükseldi

Yetkililer ayrıca, orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olmak üzere yaklaşık 5 bin ordu personeli ve 146 helikopterin görev aldığını duyurdu.





Güney Kore'de azil talebinin reddedilmesinin ardından yeniden devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, yaptığı açıklamada, orman yangınlarının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için topyekun çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.





Han, orman yangınlarını, "şimdiye kadarki en kötü orman yangınları" diye nitelendirdi.